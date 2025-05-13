Бронекостюм Plastoon XM: весомый ответ на запросы военных

Модульный бронекостюм четко ориентирован на современного бойца с вызовами и проблемами, которые возникают перед ним, ритмом и тактикой военных действий.

Цель его создания — максимальная защита человеческой жизни и одновременно сохранение эффективности военного на поле боя, какие бы задачи он ни выполнял. А еще в компании Rarog Tactical Gear говорят: Нам слишком дороги жизни наших воинов, чтобы экономить на их защите.

Именно это желание — создать для войска лучшее — и было главной движущей силой в разработке Plastoon XM.

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…Почему именно костюм? Начало истории стоит искать в тех уже далеких временах, когда в качестве защиты от пуль начали использовать две пластины — на груди и на спине. Затем модернизировали конструкцию до плитоноски. Следующий шаг — бронежилет, в котором жесткие бронепластины соединили с баллистической защитой. А потом начали появляться модули — не сразу, постепенно. Так что появление бронекостюма было обусловлено временем.

Можно ли назвать Plastoon XM завершающим штрихом в создании идеальной защиты? Пожалуй, нет, потому что эволюция экипировки, как и оружия, продолжается, появляются новые материалы и новые вызовы. Но на сегодня бронекостюм Plastoon XM — безусловно, среди лучших на рынке, об этом свидетельствуют и отзывы бойцов, и растущий спрос.

Характерные черты Plastoon XM

Специалисты Rarog Tactical Gear разработали экипировку в тесном сотрудничестве с бойцами ВСУ, она протестирована в лабораторных условиях, прошла испытания на полигоне, соответствует стандартам и имеет лицензию.

Основной элемент защиты и одна из весомых причин купить эту модель — керамические бронеплиты

Предлагается полный комплект защитных модулей — для шеи, плеч, бедер, паха, которые уберегут от осколков в условиях боя. Предусмотрено прочное крепление — каждый модуль может быть зафиксирован несколькими движениями и быстро снят в случае необходимости.

Бронежилет удобен и эргономичен, он хорошо подгоняется по телосложению, не стесняет движения, имеет систему Loop, поэтому в экстремальных условиях может быть снят за минуту.

И еще один полезный и интересный нюанс: бронежилет имеет внутреннюю систему фиксации, благодаря чему вес снаряжения равномерно распределяется, двигаться в нем удобно. Вдобавок у жилета есть еще и внутренние подсумки для магазинов, а также есть скрытые карманы. Эти детали делают бронекостюм оптимально удобным — все важное под рукой и может открываться за мгновение благодаря системе быстрого доступа.

Для бронежилета и модулей использованы камуфляжный дизайн Multicam (USA) и Cordura 1000D, самый прочный из известных на сегодня материалов, дополнительно пропитанный специальным раствором для усиления водостойкости.

Бронекостюм имеет черты, которые заинтересуют представителей разных родов войск: бойцам ССО понравятся незначительный вес и удобство, операторам БпЛА и артиллеристам — надежная защита от осколков и шрапнели. Эффективные модули для шеи и плеч защитят от пуль и осколков бетона бойцов в центре города. А те, кто находится на открытой местности, где жизненно важно быть мобильным и передвигаться быстро, будут поражены легкостью бронеплит.

Облегчение выполнения задач, полный контроль за защитой, эффективность на поле боя и комфортность — все это обеспечивает Plastoon XM, если его правильно подобрать, и он действительно спасает жизни. Украинские воины наконец-то получили защиту, на которую заслуживают — качественную, надежную и удобную. Rarog Tactical Gear выполнила задачу безупречно.

Фото: Rarog

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