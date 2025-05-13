Окупанты лишили свободы 13 работников ЗАЭС: судьба трех из них неизвестна

С начала оккупации Запорожской атомной электростанции российские войска осуществляют беспрецедентное давление на украинцев, которые отказались сотрудничать с врагом.

Сегодня РФ продолжает незаконно удерживать по меньшей мере 13 работников ЗАЭС.

Военная база на Запорожской АЭС как угроза ядерной безопасности Европы

С 2022 года, когда российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, враг принуждает украинских атомщиков к сотрудничеству.

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Те, кто отказывается, подвергаются репрессиям — незаконным арестам, пыткам, а в некоторых случаях — судам с фейковыми приговорами.

Сейчас по меньшей мере 13 специалистов лишены свободы: семеро уже приговорены к заключению, трое находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, судьба еще трех остается неизвестной — они считаются пропавшими без вести.

Тем временем оккупанты продолжают использовать Запорожскую АЭС как военную базу.

В машинных залах блоков размещены военные машины, а также хранится взрывоопасное оружие, инфраструктура деградирует, что делает невозможным безопасную эксплуатацию объекта.

Украина требует немедленно освободить из российского плена всех украинцев, которые были незаконно лишены свободы.

Запорожская атомная электростанция должна вернуться под полный контроль Украины — только так можно восстановить ядерную и радиационную безопасность в Европе.

Источник : Энергоатом

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