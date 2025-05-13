Правительство утвердило порядок проверки религиозных организаций на пропаганду “русского мира”

Кабмин одобрил порядок, с помощью которого будут проверять, используются ли религиозные организации для пропаганды “русского мира”.

Порядок проверок церквей: что известно

Порядок проверок религиозных организаций утвержден правительственным постановлением №541 от 9 мая.

Согласно документу, проверку может инициировать Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

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Также проверка может начаться по заявлению органа государственной власти или местного самоуправления, физического и/или юридического лица.

Следует отметить, что в правительстве подробно перечислили, что именно может считаться признаком пропаганды идеологии “русского мира”.

Так, в специальном приложении к порядку содержится перечень из 12 пунктов, среди которых, например, представление так называемой специальной военной операции как “священной войны”, “противостояние бездуховному, безбожному Западу”.

Или же отрицание существования украинской нации, государственности, права Украины на государственный суверенитет с использованием идей “триединой Руси”, “триединства русского народа” и тому подобное.

Утвержденный правительством порядок проверок предусматривает обращение Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в органы государственной власти, местного самоуправления, досудебного расследования для получения информации, объяснений, документов, данных из публичных электронных реестров.

Также ГЭСС может использовать информацию о фактах использования религиозной организации для пропаганды идеологии “русского мира”, содержащуюся в выводах религиоведческой экспертизы и/или полученную от физических и/или юридических лиц, из медиа, других открытых источников.

Если рассмотрение вопроса потребует религиоведческой экспертизы, ГЭСС может издавать соответствующий приказ.

Источник : Правительственный портал

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