Украина завершила процедуры для запуска инвестфонда — Свириденко передала ноту Дэвис

Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко передала в посольство США официальную ноту Украины, которая свидетельствует о завершении внутренних процедур по Американско-украинскому инвестиционному фонду восстановления.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис.

Украина передала США ноту о завершении процедур по инвестфорду

— Сегодня я встретилась с Юлией Свириденко. Она передала официальную ноту Украины, которая подтверждает завершение внутренних процедур по Американско-украинскому инвестиционному фонду восстановления. Мы приветствуем этот важный шаг и с нетерпением ждем дальнейшего совместного движения вперед, — говорится в заявлении Дэвис, которое распространило посольство США в Украине.

“Today, I met with @Svyrydenko_Y. She delivered Ukraine’s official note confirming completion of its internal procedures for the U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund. We welcome this important step and look forward to moving ahead together.” — Ambassador Davis pic.twitter.com/mUWuhWforF Сейчас смотрят — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 13, 2025

Свириденко в свою очередь подтвердила, что Украина выполнила все требования, необходимые для запуска фонда.

— Можно смело сказать, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед нашей переговорной командой президент Владимир Зеленский, ведь у нас равноправное Соглашение, направленное на будущее. Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину, — написала она в Facebook.

— Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям, — добавила она.

Соглашение между Украиной и США по инвестфонду: что известно

Напомним, 8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда восстановления.

Доля Украины в этом фонде составит половину средств, которые поступят после вступления в силу соглашения.

В частности, это будут поступления от рентной платы за добычу полезных ископаемых (в частности нефти, газа, газового конденсата), из новых лицензий и спецразрешений на пользование недрами, а также от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Соглашение по недрам было поддержали 338 народных депутатов, проголосовавших за законопроект №0309 о его ратификации.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ был подготовлен для обеспечения выполнения внутренних процедур, предусмотренных законодательством Украины, и необходимых для вступления в силу соглашения между Украиной и США.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления с паритетным участием обеих сторон (50/50). Документ состоит из 12 статей, имеет финансовую направленность и включает перечень критически важных материалов.

От Украины в фонде будет участвовать Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП), которое подчиняется Министерству экономики. Со стороны США участником выступит Международная финансовая корпорация развития (Development Finance Corporation, DFC).

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