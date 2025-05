Украина завершила процедуры для запуска инвестфонда — Свириденко передала ноту Дэвис

Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко передала в посольство США официальную ноту Украины, которая свидетельствует о завершении внутренних процедур по Американско-украинскому инвестиционному фонду восстановления.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис.

“Today, I met with @Svyrydenko_Y. She delivered Ukraine’s official note confirming completion of its internal procedures for the U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund. We welcome this important step and look forward to moving ahead together.” — Ambassador Davis pic.twitter.com/mUWuhWforF

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 13, 2025