Виткофф назвал три основные темы на потенциальных переговорах между Украиной и РФ

Старший советник Белого дома и специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал о чем будут говорить Киев и Кремль, если удастся провести прямые переговоры.

Об этом он заявил в интервью Breitbart News.

Три основные темы на возможных переговорах

Так, Стив Уиткофф надеется, что 15 мая все же состоится встреча президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы наконец договориться о прекращении войны в Украине.

Сейчас смотрят

Среди основных вопросов, которые еще нужно решить: детали по территории Украины, по оккупированной Запорожской атомной электростанции, а также доступ Украины к важным водным путям.

— Я думаю, что основными вопросами здесь являются регионы, атомная электростанция, а также то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить к океану. Есть вещи, которые не будет трудно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров. Они поговорят, мы сузим круг вопросов между ними, а затем найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из них. Я надеюсь, вскоре у нас будут хорошие новости, — сказал Виткофф.

По его словам, есть значительные шансы остановить войну в Украине.

Уиткофф отметил, что в Украине пять регионов, на которые претендует Россия: Донецкая и Луганская области находятся под значительным контролем россиян; Херсонская, Запорожская и небольшая часть Николаевской области — под смешанным контролем.

Неработающую Запорожскую атомную электростанцию Уиткофф назвал «маленькой жемчужиной в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить.

Кроме того, важным является вопрос доступа Украины к водным путям, которые позволяют выход к Средиземному морю и к Мировому океану.

— Основные проблемы касаются пяти регионов. Россия имеет контроль — подавляющий контроль — над двумя из этих регионов. Украинцы имеют определенный контроль над тремя другими регионами, поэтому вопрос заключается в том, что есть разница между тем, где проходит линия фронта, где находятся войска, и где проходят административные линии. Поэтому мы ведем неформальный разговор с обеими сторонами, — подчеркнул спецпосланник Дональда Трампа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.