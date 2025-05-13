Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 13 мая: минус 1070 оккупантов и шесть десятков артсистем
Потери врага на 13 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 175-е сутки полномасштабной войны превысили 968 тыс.
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Потери РФ на 13 мая 2025 года
- личного состава / personnel ‒ около/ about 968130 (+1070) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 10802 (+2) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22487 (+14) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 27780 (+62) ед,
- РСЗО / MLRS – 1381 (+0) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1162 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 35778 (+100),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48256 (+138) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 3884 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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