Зеленский готов говорить в Стамбуле только с Путиным – Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможных переговоров в Стамбуле 15 мая готов встречаться только с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show, когда его спросили, будет ли Зеленский встречаться в Турции с кем-то от РФ, кроме Путина, если тот не приедет.

Переговоры в Стамбуле: почему Зеленский готов говорить только с Путиным

— Нет, конечно. Это же не формат, — сказал он, подчеркнув, что другие лица с непонятным статусом вряд ли способны обсуждать фундаментальные вопросы.

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По его словам, конструкция власти в России давно известна, поэтому даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров или премьер Михаил Мишустин не могут принимать решение о продолжении или прекращении войны.

— Возможно, еще есть небольшой круг лиц из окружения Путина, которые обсуждают с ним, сколько и кого надо еще убить. Но это точно не Мединский, Ушаков, Лавров, Шойгу и т. п., — считает Подоляк.

Советник ОП отметил, что конструкция переговорного процесса в Стамбуле очевидна: есть человек, который принимает решение со стороны Украины, и человек, который принимает решение со стороны России, а все остальное — это формальное присутствие без результата.

— То есть это лишь затягивание времени. Какой смысл проводить встречу на низшем уровне? — добавил он.

В окружении Зеленского всегда есть люди, которые могут вести те или иные переговоры, но в этом нет смысла, подытожил Подоляк.

Кремль до сих пор не ответил на предложение Зеленского о личной встрече с Путиным 15 мая в Стамбуле. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что сейчас российские чиновники создают для диктатора условия, чтобы он мог отклонить приглашение президента Украины.

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