Для давления на переговорах: в ISW проанализировали наращивание численности армии РФ

Россия наращивает численность малоподготовленных войск, несмотря на колоссальные потери, с целью достижения хоть какого-то успеха на фронте, который хочет использовать для давления на переговорах о завершении войны.

Об этом говорят аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя слова российского диктатора Владимира Путина, который 13 мая заявил, что в армию РФ якобы ежемесячно добровольно вступают от 50 тыс. до 60 тыс. человек, вероятно, завышая цифры.

РФ наращивает численность войск перед переговорами

— Президент России Владимир Путин, похоже, соглашается на значительные потери в обмен на меньшую отдачу, чтобы получить победы на поле боя и управлять восприятием военных возможностей России, чтобы давить на Украину на переговорах, — говорится в отчете.

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По их мнению, российское командование, вероятно, способно сформировать достаточное количество личного состава, чтобы поддерживать уровень замены и увеличить размер группировки в Украине путем быстрого развертывания низкоквалифицированных войск в передовые подразделения.

Однако новые призывники проходят только месячную подготовку перед отправкой в Украину, что ограничивает их боевые возможности и общую способность российской армии успешно проводить сложные операции.

— Сейчас РФ предпочитает отправлять плохо подготовленных новобранцев в изнурительные пехотные атаки для быстрого продвижения вперед, несмотря на большие потери на квадратный километр, пытаясь усилить давление на Украину и Запад, чтобы заставить пойти на уступки во время продолжающихся переговоров. Россия также пытается затянуть переговоры, чтобы добиться дополнительных уступок от США и одновременно достичь дополнительных успехов на поле боя, — подытожили в ISW.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что только с начала 2025 года потери армии РФ в войне против Украины достигли 177 тыс. убитыми и ранеными.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 176-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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