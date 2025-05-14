Помогал врагу прорываться в Днепропетровскую область: СБУ разоблачила агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который предоставлял информацию врагу на самом горячем направлении фронта — Покровском.

По данным следствия, росияне использовали его данные для попыток прорыва украинской обороны и выхода на админграницу Днепропетровской области.

Агент ФСБ

Шпионом оказался 52-летний житель поселка в Покровском районе, которого завербовали через родственницу, проживающую на территории РФ и сотрудничающую с оккупантами.

Сейчас смотрят

Среди основных задач агента было выявление боевых позиций минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны, а также передача агрессору локаций бронетехники и складов боеприпасов.

В случае выполнения задач куратор из ФСБ обещал агенту «эвакуировать» его в страну-агрессора.

СБУ разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала в Каменском Днепропетровской области.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.