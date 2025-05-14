Кабмин утвердил дорожные карты для старта переговоров о вступлении в ЕС — Шмыгаль
Правительство Украины одобрило первые дорожные карты, необходимые для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Дорожные карты для вступления в ЕС
В частности, утвержденные документы охватывают ключевые сферы – верховенство права, реформу государственного управления и функционирование демократических институтов.
По словам главы правительства, эти направления полностью согласуются с международными обязательствами Украины и отвечают стратегическим приоритетам страны.
– Сегодня правительство утвердило дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС, – отметил Шмигаль.
Кроме того, Кабинет Министров согласовал переговорную позицию по первому кластеру под названием Основы процесса вступления в ЕС.
– Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы, — подчеркнул глава правительства.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала ускорить вступление Украины в Евросоюз и открыть все переговорные кластеры в 2025 году.