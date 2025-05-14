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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Кабмин утвердил дорожные карты для старта переговоров о вступлении в ЕС — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: УНИАН

Правительство Украины одобрило первые дорожные карты, необходимые для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Дорожные карты для вступления в ЕС

В частности, утвержденные документы охватывают ключевые сферы – верховенство права, реформу государственного управления и функционирование демократических институтов.

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По словам главы правительства, эти направления полностью согласуются с международными обязательствами Украины и отвечают стратегическим приоритетам страны.

– Сегодня правительство утвердило дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС, – отметил Шмигаль.

Кроме того, Кабинет Министров согласовал переговорную позицию по первому кластеру под названием Основы процесса вступления в ЕС.

– Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы, — подчеркнул глава правительства.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала ускорить вступление Украины в Евросоюз и открыть все переговорные кластеры в 2025 году.

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