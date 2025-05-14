Не 10 лет: Зеленский высказался относительно сроков завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что война в Украине не продлится еще десять лет.

По его мнению, затяжной конфликт станет чрезмерно изнурительным для всех участников.

Об этом он сказал в интервью президента западным медиа.

Сейчас смотрят

Зеленский о переговорах с Путиным

На вопрос журналистов о вероятной продолжительности боевых действий Зеленский ответил, что не имеет точной даты завершения войны, однако категорически исключает вариант десятилетнего противостояния.

— Никто не знает, как долго война продлится. Но не 10 лет. Украина не выдержит. Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам, — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что обороноспособность Украины укрепилась — в частности, благодаря улучшению поставок оружия и беспилотников, хотя бюрократические трудности еще остаются вызовом.

Кроме того, Зеленский призвал США и Европейский Союз усилить давление на Россию через новый пакет санкций.

Он отдельно отметил эффективное взаимодействие между Францией, Великобританией и Германией, которые, по его словам, сформировали активную тройку партнеров, находящуюся в постоянном контакте с Киевом.

Переговоры в Стамбуле: что известно

В свете дипломатических усилий, президент напомнил, что после встречи Коалиции решительных, которая состоялась 10 мая в Киеве, союзники Украины выдвинули России требование — согласиться на прекращение огня до 12 мая.

Однако официальный ответ из Москвы так и не поступил.

В то же время российский лидер Владимир Путин озвучил намерение возобновить прямой диалог с Украиной в Стамбуле 15 мая, настаивая на позиции, которая учитывает ситуацию на земле, сформированную еще в 2022 году.

Зеленский сообщил, что готов встретиться с Путиным в Турции, однако подчеркнул, что будет общаться только лично с ним, а не с представителями Кремля.

По словам президента, в случае встречи в Стамбуле, ключевыми темами станут прекращение боевых действий и обмен пленными.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.