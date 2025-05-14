Путин не решится встретиться с Зеленским — Каллас

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли осмелится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

Соответственно, встреча президентов Украины и России вряд ли состоится на этой неделе.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кайя Каллас, слова которой приводит Politico.

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Пути вряд ли приедет на переговоры в Турцию — Каллас

Глава дипломатии Евросоюза, выступая во вторник на демократическом саммите в Копенгагене, заявила, что, хотя президент Зеленский принял правильное решение, приняв приглашение Путина встретиться в четверг в Турции. Однако остается “большим вопросом”, захочет ли Путин на самом деле встретиться с Зеленским там.

— Я думаю, что это хороший ход, если они сядут за стол переговоров, я думаю, что это должно быть между Зеленским и Путиным, но я не думаю, что (Путин, — Ред.) осмелится, — сказал Каллас.

Ранее, спустя более трех лет после начала полномасштабного вторжения России в Украину Путин предложил Зеленскому прямые переговоры на этой неделе “без каких-либо предварительных условий”.

Зеленский назвал это блефом, но добавил, что Украина согласится на мирные переговоры только в том случае, если Кремль согласится на 30-дневное прекращение огня — предложение, сделанное Соединенными Штатами два месяца назад.

Россия вряд ли согласится на прекращение огня, но Зеленский все равно может явиться на переговоры.

— Американцы пытаются сделать так, чтобы дверь оставалась открытой, чтобы Россия пришла за стол переговоров. Возможно, именно поэтому они не оказывают слишком сильного давления на Россию. Но прошло уже более 60 дней, и мы должны делать другие шаги, чтобы увидеть Путина за столом переговоров, — сказал Каллас во вторник.

Бывший премьер-министр Эстонии также подчеркнула, что нельзя обсуждать тему Украины без украинских представителей.

— Если мы увидим, что (Россия и США, — Ред.) соглашаются на вещи, которые совершенно неприемлемы для Украины или для Европы, тогда это не может быть действительно, действительно летать, — сказала она.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия будет бить по Украине, когда весь мир ждет от Путина простого ответа “да” на предложение прямых переговоров. Он также заявил, что Киев будет принимать решение о переговорах с РФ в зависимости от того, кто прибудет на переговоры в Турции.

Источник : Politico

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