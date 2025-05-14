Уровень доверия к Зеленскому вырос до 74% — КМИС
По состоянию на первую половину мая 2025 года президенту Украины Владимиру Зеленскому выражают доверие 74% граждан.
Об этом свидетельствуют свежие данные социологического исследования, обнародованного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в среду, 14 мая.
Поддержка Зеленского выросла
По результатам опроса, уровень недоверия к главе государства составляет 22%.
Таким образом, баланс доверия и недоверия составляет 52%.
Социологи отмечают, что по сравнению с мартовским измерением положительные оценки выросли: в марте президенту доверяли 69% респондентов, а не доверяли — 28%.
Тогда баланс был 41%, то есть поддержка выросла на 11 пунктов.
– Большинство населения доверяет Зеленскому, несмотря на регион проживания. Однако на Востоке уровень доверия несколько ниже других регионов — 60%, уровень недоверия там составляет 33%, — говорится в сообщении КМИС.
Опрос был проведен в рамках всеукраинского исследования общественного мнения Омнибус 2-12 мая 2025 года.
Всего по методу телефонного интервью опросили 1 010 респондентов. Статистическая погрешность выборки, по данным института, не превышает:
- 4,1% — для показателей, близких к 50%;
- 3,5% — для показателей, близких к 25%;
- 2,5% — для показателей до 10%;
- 1,8% — для показателей до 5%.
Предварительное исследование уровня доверия президенту КМИС проводил в период с 12 по 22 марта 2025 года.
В марте свои оценки публиковал также Центр Разумкова: согласно его результатам, в тот момент президенту Зеленскому доверяли 60% опрошенных.