Уровень доверия к Зеленскому вырос до 74% — КМИС

По состоянию на первую половину мая 2025 года президенту Украины Владимиру Зеленскому выражают доверие 74% граждан.

Об этом свидетельствуют свежие данные социологического исследования, обнародованного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в среду, 14 мая.

Поддержка Зеленского выросла

По результатам опроса, уровень недоверия к главе государства составляет 22%.

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Таким образом, баланс доверия и недоверия составляет 52%.

Социологи отмечают, что по сравнению с мартовским измерением положительные оценки выросли: в марте президенту доверяли 69% респондентов, а не доверяли — 28%.

Тогда баланс был 41%, то есть поддержка выросла на 11 пунктов.

– Большинство населения доверяет Зеленскому, несмотря на регион проживания. Однако на Востоке уровень доверия несколько ниже других регионов — 60%, уровень недоверия там составляет 33%, — говорится в сообщении КМИС.

Опрос был проведен в рамках всеукраинского исследования общественного мнения Омнибус 2-12 мая 2025 года.

Всего по методу телефонного интервью опросили 1 010 респондентов. Статистическая погрешность выборки, по данным института, не превышает:

4,1% — для показателей, близких к 50%;

3,5% — для показателей, близких к 25%;

2,5% — для показателей до 10%;

1,8% — для показателей до 5%.

Предварительное исследование уровня доверия президенту КМИС проводил в период с 12 по 22 марта 2025 года.

В марте свои оценки публиковал также Центр Разумкова: согласно его результатам, в тот момент президенту Зеленскому доверяли 60% опрошенных.

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