Сколько колец на олимпийском флаге и что они означают

Олимпийский флаг — один из самых известных символов мирового спорта.

Что означают олимпийские кольца и какое их количество на флаге — читайте в материале Фактов ICTV.

Олимпийские кольца на флаге — история возникновения

Автором олимпийского флага стал барон, Пьер де Кубертен, французский общественный деятель и инициатор возрождения Олимпийских игр.

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В 1913 году он предложил символ, состоящий из пяти переплетенных колец на белом фоне. Несмотря на распространенное мнение, что каждое кольцо соответствует определенному континенту, сам Кубертен подчеркивал, что кольца не имеют фиксированного географического значения.

Олимпийские кольца были представлены в 1913 году. Однако впервые этот символ был использован во время летних Олимпийских игр в бельгийском городе Антверпен в 1920 году. Именно тогда флаг официально стал частью церемоний и атрибутов Олимпийского движения.

Оригинальный вариант флага, созданный до 1920 года, хранится как символ истории современных Игр. Его можно увидеть в музее Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария).

Сколько колец на олимпийском флаге

На олимпийском флаге изображено пять переплетенных колец. Их количество четко зафиксировано в уставе Международного олимпийского комитета (МОК).

Они расположены в два ряда, образуя геометрически гармоничную фигуру. В частности вверху расположены три кольца, а два находятся внизу.

Что означают олимпийские кольца на флаге

Цвета колец (синий, желтый, черный, зеленый и красный) были выбраны не случайно. В сочетании с белым фоном они содержат хотя бы один из цветов каждого национального флага стран, участвовавших в Олимпийских играх по состоянию на 1913 год.

Например, трехцветные флаги Франции, голубые и желтые цвета из Швеции, голубые и белые из Греции, Англии, Соединенных Штатов, Германии, Бельгии, Италии и Венгрии, а желтые и красные — из Испании.

Таким образом, олимпийские кольца на флаге символизируют единство всех континентов и дружбу между народами мира, которые соревнуются в честной спортивной борьбе.

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