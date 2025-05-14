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Илья Нежигай, редактор ленты

США рассматривают введение вторичных санкций против РФ — Трамп

Трамп говорит, что США рассматривают новые санкции против РФ

Соединенные Штаты думают над тем, чтобы ввести дополнительные санкции против России.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводят американские медиа.

Трамп говорит о санкциях США против России

— Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России, — сказал американский лидер.

Глава Белого дома не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь и при каких условиях эти ограничения могут быть введены.

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В прошлом сенатор Линдси Грэм подал законопроект в Конгресс США с “адскими” санкциями против РФ. Ожидалось, что подобный законопроект будет введен в случае затягивания Кремлем войны против Украины. “Адские” санкции Грэма предусматривали введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, нефтепродукты и уран.

Ранее страны ЕС на уровне послов утвердили 17-й пакет санкций против России, что стало последним событием в ожидании возможной встречи в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Санкции ЕС направлены на почти 200 нефтяных танкеров российского из так называемого теневого флота РФ, а также  предусматривают запрет экспорта химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, причастных к обходу санкций.

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