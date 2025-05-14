США рассматривают введение вторичных санкций против РФ — Трамп

Соединенные Штаты думают над тем, чтобы ввести дополнительные санкции против России.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводят американские медиа.

Трамп говорит о санкциях США против России

— Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России, — сказал американский лидер.

Глава Белого дома не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь и при каких условиях эти ограничения могут быть введены.

Сейчас смотрят

В прошлом сенатор Линдси Грэм подал законопроект в Конгресс США с “адскими” санкциями против РФ. Ожидалось, что подобный законопроект будет введен в случае затягивания Кремлем войны против Украины. “Адские” санкции Грэма предусматривали введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, нефтепродукты и уран.

Ранее страны ЕС на уровне послов утвердили 17-й пакет санкций против России, что стало последним событием в ожидании возможной встречи в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Санкции ЕС направлены на почти 200 нефтяных танкеров российского из так называемого теневого флота РФ, а также предусматривают запрет экспорта химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, причастных к обходу санкций.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.