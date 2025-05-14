Уиткофф и Рубио полетят на переговоры в Турцию в пятницу
Государственный секретарь США Марко Рубио и посланник американского президента Стив Уиткофф в пятницу, 16 мая, поедут в Стамбул на переговоры по российско-украинской войне.
Об этом заявил Уиткофф журналистам в Дохе, пишет The Guardian, ссылаясь на Reuters.
Рубио и Уиткофф летят в Стамбул
Во время общения со СМИ Стив Уиткофф также сказал журналистам, что пока неясно, будет ли на запланированных переговорах присутствовать российский диктатор Владимир Путин.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Но в случае, если диктатор решится прилететь в Стамбул, то они туда полетят также.
В то же время Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин решится прибыть в Стамбул.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп отправит в Стамбул своих спецпосланников Кита Келлога и Стива Уиткоффа. По данным CNN, они будут участвовать во встрече в качестве наблюдателей.