Уиткофф и Рубио полетят на переговоры в Турцию в пятницу

Государственный секретарь США Марко Рубио и посланник американского президента Стив Уиткофф в пятницу, 16 мая, поедут в Стамбул на переговоры по российско-украинской войне.

Об этом заявил Уиткофф журналистам в Дохе, пишет The Guardian, ссылаясь на Reuters.

Рубио и Уиткофф летят в Стамбул

Во время общения со СМИ Стив Уиткофф также сказал журналистам, что пока неясно, будет ли на запланированных переговорах присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Но в случае, если диктатор решится прилететь в Стамбул, то они туда полетят также.

В то же время Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин решится прибыть в Стамбул.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп отправит в Стамбул своих спецпосланников Кита Келлога и Стива Уиткоффа. По данным CNN, они будут участвовать во встрече в качестве наблюдателей.

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