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ЕС с 6 июня планирует повысить экспортные пошлины на украинскую продукцию — FT

зерно
Фото: Depositphotos

Еврокомиссия готовится восстановить довоенные экспортные пошлины на некоторую украинскую сельскохозяйственную продукцию, которая продается на рынке ЕС, с 6 июня.

Об этом пишет британское издание Financial Times.

Так, Еврокомиссия планирует восстановить на такую продукцию, как яйца, кукуруза, мясо птицы, молочные продукты, говядина, свинина и пшеница.

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Повышение пошлин на украинский экспорт

По словам европейских дипломатов, решение о внезапном прекращении действия специальных торговых соглашений, которые позволяли большинству украинских товаров беспошлинно попадать на территорию ЕС, приняли после того, как Польша возглавила кампанию по защите фермеров стран-членов ЕС.

ЕС имеет действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, но после нападения РФ в 2022 году Европа временно остановила действие пошлин. Срок действия этих пошлин истекает 5 июня. Брюссель хочет заменить их скорректированными лимитами в соответствии с действующим торговым соглашением Украины с ЕС вместо того, чтобы пересматривать их каждые 12 месяцев.

Согласно проекту предложения, Украина получит доступ к 7/12 своей годовой квоты в рамках УВЗСТ (Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли) — что соответствует семи месяцам, которые остались до конца года, — для каждой товарной позиции.

По словам дипломатов, переходное предложение резко сократит беспошлинные квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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Введенный в 2022 году беспошлинный режим распространялся на украинскую птицу, пшеницу и сахар, значительная часть которых проходила через страны ЕС на пути в Африку и Азию. Но фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах впоследствии начали возмущать низкие цены на украинский экспорт.

— Вместо того, чтобы предложить Украине мягкий переход, Европейская комиссия рискует совершить жесткую посадку в худший момент. Восстановление более жестких торговых ограничений сейчас нанесет ущерб экономике Украины и пошлет неверный политический сигнал относительно обязательств ЕС, — заявила депутат Европарламента Карин Карлсбро.

По оценкам правительства Украины, возврат к довоенным экспортным пошлинам сократит доходы примерно на €3,5 млрд в год.

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Источник: Financial Times, Politico
ЕС, експорт зерна, Експортне мито, Украина-ЕС
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