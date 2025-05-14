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Юлия Захарченко, редактор ленты

С Уиткоффом что-то не сложилось: Зеленский об общении со спецпредставителем Трампа

Стівен Віткофф, Стів Віткофф
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него что-то не сложилось в общении со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Зеленский об общении с Уиткоффом

Глава государства отметил, что еще никогда не общался со специальным представителем американского президента Дональда Трампа.

Как объяснил президент Украины, он приглашал всех советников по безопасности. И каждый из них был готов поехать, сказал Зеленский.

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— Мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с ним по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. Руководитель президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним, — уточнил глава государства.

В то же время Зеленский ответил отрицательно на вопрос о том, контактировал ли он с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после перепалки в Белом доме, которая состоялась 28 февраля.

Ранее президент утверждал, что Стив Уиткофф распространяет российские нарративы своими заявлениями о возможном включении временно оккупированных территорий Украины в мирное соглашение с Москвой.

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Источник: Spiegel
Андрій Єрмак, Война в Украине, Владимир Зеленский, Офис президента, США-Украина
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