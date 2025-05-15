РФ пытается прорваться к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей – Наев

Российские войска, несмотря на огромные потери, продолжают штурмы на Новопавловском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил командир тактической группы Угледар оперативно-тактической группировки Угледар Сергей Наев.

Бои на Новопавловском и Покровском направлениях: что известно

Штурмами на Новопавловском и Покровском направлениях, говорит Сергей Наев, россияне любой ценой пытаются прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

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– Ежедневно под вражеским огнем Днепроэнергия, Богатырь, Разлив, Троицкое, Котляровка… Каждый метр украинской земли для оккупантов – кость в горле, – говорит командир тактической группы Угледар.

В частности, в прошлом месяце, отмечает Сергей Наев, враг удвоил свои усилия, осуществив:

1 916 штурмов;

8 275 сбросов взрывчатки с БпЛА;

16 286 ударов FPV-дронами (количество ударов возросло втрое);

9 734 артиллерийских обстрела.

Кроме того, на направлениях фиксировались массированные разведывательные полеты дронов Орлан, Supercam и Zala, ежедневные атаки тактической авиации.

– Враг сыплет огонь и железо, не считаясь с потерями. Но каждый их шаг – под нашим прицелом. Благодаря четко выстроенной обороне тактической группы Угледар и слаженной работе с командирами бригад, мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках, – подчеркивает Сергей Наев.

В частности, тактической группе Угледар удалось уменьшить потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшить тактическое положение.

Так, в течение месяца украинские защитники уничтожили:

9 641 оккупанта (количество возросло почти вдвое);

75 артиллерийских систем;

19 танков;

37 бронемашин;

729 единиц автотехники, квадроциклов, багги;

16 складов боеприпасов.

В частности, во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении, когда враг особенно ожесточенно прорывался вперед, украинские защитники ликвидировали:

более 70 оккупантов;

два из пяти танков;

шесть из 12 бронемашин;

два автомобиля;

14 из 25 мотоциклов.

– Тогда с трех направлений шли целые колонны. Но наша аэроразведка обнаружила их еще за 5-10 километров, и мы превратили вражескую броню и технику в охваченные огнем обломки. Наступление врага было разбито вдребезги! – подытоживает Сергей Наев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Наев

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