РФ пытается прорваться к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей – Наев
Российские войска, несмотря на огромные потери, продолжают штурмы на Новопавловском и Покровском направлениях.
Об этом сообщил командир тактической группы Угледар оперативно-тактической группировки Угледар Сергей Наев.
Бои на Новопавловском и Покровском направлениях: что известно
Штурмами на Новопавловском и Покровском направлениях, говорит Сергей Наев, россияне любой ценой пытаются прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.
– Ежедневно под вражеским огнем Днепроэнергия, Богатырь, Разлив, Троицкое, Котляровка… Каждый метр украинской земли для оккупантов – кость в горле, – говорит командир тактической группы Угледар.
В частности, в прошлом месяце, отмечает Сергей Наев, враг удвоил свои усилия, осуществив:
- 1 916 штурмов;
- 8 275 сбросов взрывчатки с БпЛА;
- 16 286 ударов FPV-дронами (количество ударов возросло втрое);
- 9 734 артиллерийских обстрела.
Кроме того, на направлениях фиксировались массированные разведывательные полеты дронов Орлан, Supercam и Zala, ежедневные атаки тактической авиации.
– Враг сыплет огонь и железо, не считаясь с потерями. Но каждый их шаг – под нашим прицелом. Благодаря четко выстроенной обороне тактической группы Угледар и слаженной работе с командирами бригад, мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках, – подчеркивает Сергей Наев.
В частности, тактической группе Угледар удалось уменьшить потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшить тактическое положение.
Так, в течение месяца украинские защитники уничтожили:
- 9 641 оккупанта (количество возросло почти вдвое);
- 75 артиллерийских систем;
- 19 танков;
- 37 бронемашин;
- 729 единиц автотехники, квадроциклов, багги;
- 16 складов боеприпасов.
В частности, во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении, когда враг особенно ожесточенно прорывался вперед, украинские защитники ликвидировали:
- более 70 оккупантов;
- два из пяти танков;
- шесть из 12 бронемашин;
- два автомобиля;
- 14 из 25 мотоциклов.
– Тогда с трех направлений шли целые колонны. Но наша аэроразведка обнаружила их еще за 5-10 километров, и мы превратили вражескую броню и технику в охваченные огнем обломки. Наступление врага было разбито вдребезги! – подытоживает Сергей Наев.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Наев