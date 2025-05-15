События ночи 15 мая: перед переговорами в Турции РФ атаковала Украину дронами
Перед переговорами в Турции, которые могут состояться сегодня, 15 мая, Россия всю ночь и утро массированно атакует Украину ударными БПЛА.
Взрывы прогремели, в частности, в Ивано-Франковске, Луцке и Ровенской области.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 15 мая — в подборке Фактов ICTV.
- Атака дронов на Украину
- Взрывы в Ивано-Франковске
- Взрывы в Ровенской области
- Атака дронов в Луцке
- Путин назвал состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции
Атака дронов на Украину
С начала суток — Украина под массированной атакой дронов, которые РФ сначала запустила из Курской области в сторону Сумщины, затем они продолжили курс в западном направлении.
Также группы Шахедов фиксировались в течение ночи 15 мая в Черниговской, Луганской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Житомирской областях, а под утро они переместились в западные регионы, где раздавались взрывы из-за работы ПВО по БПЛА.
Взрывы в Ивано-Франковске
Утром 15 мая в Ивано-Франковске прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о работе ПВО по вражеским беспилотникам.
Гражданская инфраструктура не пострадала, также, предварительно, обошлось без погибших и раненых — как в городе, так и в целом в области.
Взрывы в Ровенской области
Сегодня утром, около 06:00, взрывы раздавались также в Ровенской области.
Официально местные власти еще не подтвердили, однако Воздушные силы ВСУ фиксировали группы Шахедов на юге региона, как и над другими западными областями.
Атака дронов в Луцке
Российские дроны утром сбивали и в небе над Луцком — городской глава Игорь Полищук подтвердил взрывы.
В город один за другим летели вражеские беспилотники.
Сейчас к Луцку приближается еще один Шахед, поэтому в Волынской области повторно объявлена воздушная тревога.
Путин назвал состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции
Российский диктатор поздно вечером накануне подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.
Согласно документу, обнародованному на сайте Кремля, ни самого Владимира Путина, ни даже министра иностранных дел Сергея Лаврова нет в составе делегации.
А возглавит ее помощник главы Кремля Владимир Мединский.
По информации СМИ, президент США Дональд Трамп также не планирует ехать в Турцию на переговоры между Россией и Украиной.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.