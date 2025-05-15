США предложили Кремлю восстановить Совет Россия — НАТО для переговоров о безопасности

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность возвращения к формату Совета Россия — НАТО с целью активизации усилий по урегулированию полномасштабной войны в Украине.

США рассматривают возможность возвращения Совета Россия — НАТО

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом дипломатических контактов.

Как напоминает агентство, Россия до сих пор избегает ответа на предложение Вашингтона о прекращении боевых действий, которое предусматривало бы фактическое «замораживание» конфликта, признание Крыма за РФ, а также уступки в санкционной политике со стороны США.

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Однако, по информации источника, Соединенные Штаты обновили первоначальное предложение. Среди новых элементов — идея восстановления консультаций по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО.

— С тех пор США добавили к предложению новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия — НАТО, как сообщил источник, ознакомленный с вопросом и пожелавший остаться анонимным, — цитирует Bloomberg.

Формат Совета Россия — НАТО был создан после завершения холодной войны как платформа для стратегического диалога между альянсом и Москвой. Однако с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины его деятельность была фактически свернута.

Последняя встреча в этом формате состоялась 12 января 2022 года в Брюсселе, где стороны обсуждали российские требования по гарантиям безопасности, которые были отвергнуты НАТО.

В то же время, как сообщалось ранее, Североатлантический альянс временно приостановил пересмотр стратегического подхода к РФ, пока США продолжают попытки дипломатического урегулирования ситуации в Украине.

Кроме того, по данным западной прессы, Вашингтон якобы выступает против участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который должен состояться 24-25 июня в Гааге.

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