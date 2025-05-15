Сырский заявил, что против Украины воюет группировка в 640 тыс. военных РФ

Россия не отказывается от своих военных целей в Украине и ведет войну на истощение, привлекая до 640 тыс. военных.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая в формате видеоконференции на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате.

Боевые действия идут на участке фронта 1100 км — Сырский

— Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км, — подчеркнул он.

По словам главнокомандующего, Россия не отказывается от предыдущих целей на поле боя. Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тыс. человек.

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— Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери, — отметил Сырский.

Он сообщил, что на заседании поднял вопрос подготовки украинских военных — как индивидуальной, так и коллективной — на базах государств-партнеров.

Потребности ВСУ на поле боя и благодарность партнерам

Отдельно он обратил внимание на актуальные потребности Сил обороны Украины: от военной техники и вооружения до логистики.

Сырский выразил благодарность партнерам за поддержку в борьбе против российской агрессии и подчеркнул значение деятельности Специальной миссии НАТО по безопасности помощи Украине (NSATU).

Он отметил необходимость дальнейшей реализации проектов в рамках Дорожной карты совместимости с Альянсом, а также развития интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

— Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества сможет заставить агрессора остановить войну. Принципиальность и единство наших партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира, — подчеркнул он.

По словам Сырского, председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Альянса.

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