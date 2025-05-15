Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Ирина Гамалий, редактор сайта

Сырский заявил, что против Украины воюет группировка в 640 тыс. военных РФ

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ВСУ

Россия не отказывается от своих военных целей в Украине и ведет войну на истощение, привлекая до 640 тыс. военных.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая в формате видеоконференции на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате.

Боевые действия идут на участке фронта 1100 км — Сырский

 — Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км, — подчеркнул он.

По словам главнокомандующего, Россия не отказывается от предыдущих целей на поле боя. Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тыс. человек.

Сейчас смотрят

— Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери, — отметил Сырский.

Он сообщил, что на заседании поднял вопрос подготовки украинских военных — как индивидуальной, так и коллективной — на базах государств-партнеров.

Потребности ВСУ на поле боя и благодарность партнерам

Отдельно он обратил внимание на актуальные потребности Сил обороны Украины: от военной техники и вооружения до логистики.

Сырский выразил благодарность партнерам за поддержку в борьбе против российской агрессии и подчеркнул значение деятельности Специальной миссии НАТО по безопасности помощи Украине (NSATU).

Он отметил необходимость дальнейшей реализации проектов в рамках Дорожной карты совместимости с Альянсом, а также развития интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

— Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества сможет заставить агрессора остановить войну. Принципиальность и единство наших партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира, — подчеркнул он.

По словам Сырского, председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Альянса.

Читайте также
Сырский: Более 177 тыс. человек — потери оккупантов только с начала года
Олександр Сирський

Армия России, Война в Украине, НАТО, Александр Сырский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь