В Киеве запущена новая линия по производству вязальных изделий — Кисилевский

Компания ТК – Домашний текстиль (г. Киев) запустила новую производственную линию вязаных изделий. В частности, линия будет производить пледы, свитера, шапки, шарфы, компоненты детских наборов.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

– Объем инвестиций в этот проект составил $0,4 млн. Мощность линии – 3000 единиц продукции в месяц. Монтаж и запуск нового оборудования прошел на территории бывших складов одной из торговых сетей, — написал он.

Новая производственная линия ТК — Домашний текстиль

Строительство новой производственной линии ТК – Домашний текстиль начинала совместно с USAID по программе Конкурентоспособная экономика Украины, но после ликвидации агентства дофинансировала проект самостоятельно. Для этого были привлечены кредиты по государственной программе 5-7-9, которая является составляющей государственной политики Сделано в Украине.

Сейчас смотрят

ТК – Домашний текстиль, в которой занято 650 работников, входит в группу Текстиль-Контакт. Среди инвестиционных проектов группы, реализуемых после широкомасштабного вторжения россиян в 2022 году, новая линия по производству синтепона мощностью 300 кг в час, линия цифровой печати и линия ламинации тканей. Одновременно в Чернигове продолжается монтаж оборудования завода по производству тканей, перевезенного из Польши.

Текстиль-Контакт инвестирует в новые проекты во время войны, несмотря на то, что из-за российской оккупации группа потеряла в Донецке завод площадью 185 тыс. кв. м.

Напомним, что 1 мая 2025 года Комитет Верховной Рады по экономическому развитию одобрил с замечаниями предложения Министерства экономики о расширении локализации в публичных закупках на 25 товаров. В частности, локализация будет распространяться и на продукцию легкой промышленности.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.