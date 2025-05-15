Завершить войну РФ против Украины можно только дипломатическим путем — Рубио

Войну России против Украины реально завершить только путем переговоров, и именно к этому стремится президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио перед неформальной встречей министров иностранных дел НАТО в Анталии (Турция).

Рубио о путях завершения войны в Украине

— Я говорил раньше и сейчас повторяю — нет военного решения для конфликта между Россией и Украиной. Эта война должна завершиться не в результате военного решения, но дипломатическим путем, — подчеркнул он.

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По его словам, чем быстрее будет достигнуто соглашение, тем меньше людей погибнут и тем меньше будет разрушений — именно в этом цель Дональда Трампа.

— Президент Соединенных Штатов был исключительно четким, что он хочет, чтобы эта война завершилась. Он открыт для любого механизма, который может привести к справедливому, устойчивому и длительному миру, — добавил Рубио.

Ранее сообщалось, что 14 мая в Турции министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом, чтобы донести видение президента Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

По его словам, они подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились своими подходами.

14 и 15 мая в турецком курортном городе Анталия проходит неформальная встреча глав МИД стран-членов НАТО.

Источник : Укринформ

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