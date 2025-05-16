Это будет наш следующий шаг: Умеров об организации встречи Зеленского с Путиным
Следующим шагом на переговорах Украины с Россией может стать организация встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил журналистам в эфире телемарафона Єдині новини.
Украина хочет организовать встречу Зеленского с Путиным
Умеров напомнил, что Зеленский рассчитывал на проведение переговоров с Россией в Стамбуле на высоком уровне.
— Здесь, думаю, должна быть организована встреча на уровне лидеров, и это будет наш следующий шаг, — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица также прокомментировал переговоры. Он сказал, что “очень хорошо” заканчивается очень сложный день.
— Предыдущий успех сегодняшних переговоров еще надо будет консолидировать, это означает, что давление на РФ должно продолжаться, нам не надо расслабляться, — добавил он.
Сергей Кислица отметил, что многие важные вопросы можно решить только на уровне глав государств. В России, как подчеркнул он, практически любой вопрос решает Путин, поэтому Украина надеется, что как можно быстрее состоится саммит президентов.
Отдельно Кислица упомянул об обмене пленными в формате 1000 на 1000, что станет отличной новостью для тысяч украинских семей.
В свою очередь Рустем Умеров добавил, что Украина способна и дальше бороться с российской агрессией. Однако он отметил, что Киев хочет мира.
— Украина сфокусирована на людях и мы способны продолжать бороться, но в конце концов нам надо закончить эту войну, — отметил глава Минобороны.
Напомним, во время переговоров с российской делегацией Украина имела определенные приоритетные темы, а именно:
- достижение реального прекращения огня;
- возвращение украинских детей, освобождение гражданских заложников и обмен военнопленных;
- проведение встречи Зеленского и Путина.