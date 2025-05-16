Денежная помощь от NRC 2025: кто может рассчитывать на 10 800 грн в мае

NRC (Норвежский совет по делам беженцев) – это независимая гуманитарная организация, которая защищает права перемещенных лиц. Она неоднократно открывала прием заявок на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения Украины.

Факты ICTV узнавали, как подать заявку на денежную помощь от NRC в 2025 году и когда это стоит сделать.

Денежная помощь от NRC 2025: когда открытие приема заявок

NRC в Украине откроет прием заявок на денежную помощь 19 мая 2025 года в 12:00.

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Прием заявок продлится 9 дней — до 27 мая 2025 года, до 17:00 включительно.

Но подать заявки смогут не все, ведь есть определенные категории уязвимости, для которых предназначена помощь.

Сумма денежной помощи составляет 10 800 гривен на одного человека. В то же время домохозяйство может получить выплату не более чем на пять человек.

Критерии уязвимости и порядок подачи заявки на денежную помощь NRC

NRC открывает прием заявок на получение денежной помощи, которая направлена на поддержку домохозяйств, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны.

Заявки рассматриваются исключительно от тех, кто:

проживает на территориях, где продолжаются активные боевые действия;

был вынужден покинуть свой дом из-за военного конфликта;

вернулся в освобожденные от оккупации регионы.

Каждая полученная заявка проходит индивидуальную проверку с целью оценки социально-экономической уязвимости заявителя. Это позволяет эффективно распределять ограниченные ресурсы NRC в пользу тех, кто в этом больше всего нуждается. В то же время, из-за ограниченности финансирования, помощь не может быть предоставлена всем, кто ее ожидает.

Подать заявку имеют право только лица, которые сейчас находятся на территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Если домохозяйство уже получало денежную помощь от NRC, это не является препятствием для повторной подачи. Впрочем, если прошло менее шести месяцев с момента получения помощи — от NRC или других гуманитарных организаций — такая заявка может быть не принята к рассмотрению.

Подача заявки не гарантирует автоматического получения помощи. Все заявки тщательно изучаются в соответствии с внутренними политиками организации. Но стоит избегать ошибок при заполнении формы — неправильно указанное имя, неполный идентификационный код (ИНН) или ошибочный номер телефона могут повлечь за собой задержку или даже аннулирование заявки.

Согласно политике NRC:

подача заявки является полностью бесплатной;

единая официальная платформа NRC используется для сбора заявок;

все вопросы в форме должны быть заполнены полностью и корректно.

При подаче заявки нужно указать личные данные. Они будут храниться на защищенных серверах NRC и будут использоваться исключительно сотрудниками организации, вовлеченными в обработку заявок. Срок хранения данных ограничен периодом, необходимым для завершения процесса.

Какие документы нужны, чтобы подать заявку на получение денежной помощи от Норвегии в 2025 году

Прежде чем заполнять заявку, убедитесь, что имеете все необходимые документы. Это поможет избежать ошибок и ускорит рассмотрение.

Вам понадобятся:

паспорт или ID-карта;

справка ВПЛ;

свидетельства о рождении детей;

ИНН всех совершеннолетних членов домохозяйства;

номер банковского счета в формате IBAN (социальные и пенсионные счета не подходят);

документы, которые подтверждают вашу уязвимость, например, удостоверение инвалидности, пенсионное, справка о беременности или хроническом заболевании.

Фотографии документов должны быть четкими, цветными и сделанными горизонтально. Скриншоты должны полностью отображать нужную информацию. Не открывайте форму через Telegram или Facebook — скопируйте ссылку, вставьте ее в браузер (например, Chrome или Safari), предоставьте разрешение на определение локации и включите GPS.

Обратите внимание на важные условия:

В заявке обязательно указывайте email для обратной связи.

Если в домохозяйстве более 5 человек, подавайте две заявки — с разными совершеннолетними лицами.

Рассматривается только первая поданная форма. Повторные заявки не принимаются.

Без активной геолокации заявки не рассматриваются.

Сколько ждать на получение норвежской денежной помощи в 2025 году

После отправки заявки ожидается ее рассмотрение в течение 5-6 недель. В случае выявления ошибок или неточностей в заполнении, срок обработки может быть продлен.

После принятия заявки вы получите код — сохраните его, потому что без него невозможно проверить статус. Сообщение с кодом для проверки статуса заявки приходит только после завершения регистрационного периода. Если вы уже регистрировались ранее, предыдущий код станет недействительным — для проверки будет использоваться новый, который вы получите после 27 мая.

Если заявка будет одобрена, указанные вами банковские данные передаются в партнерские финансовые учреждения (Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram) для осуществления перевода. Заявки с ошибками могут быть отклонены или задержаны. Если кто-то помогает вам с подачей, убедитесь, что этому человеку можно доверять.

Напомним, гуманитарная помощь бесплатна, NRC не запрашивает PIN-коды или CVV. Вся информация обрабатывается в соответствии с законом и не передается посторонним. Проверить статус заявки можно только через платформу NeedAid, введя код и номер телефона, указанные при подаче. SMS или сообщений в мессенджерах поступать не будет.

Джерело: NRC

Фото: NRC

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