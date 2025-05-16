Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Карта боевых действий на 16 мая 2025 года — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Такие данные 16 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 16 мая 2025

Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025

Ситуация в Украине на 16 мая 2025 года

Потери РФ на 16 мая 2025 года

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 971690 (+1100) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10825 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22546 (+32) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 27908 (+36) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1385 (+1) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 36123 (+123),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48713 (+166) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3892 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Украиной и РФ
трамп

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь