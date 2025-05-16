Карта боевых действий на 16 мая 2025 года — ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Такие данные 16 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 16 мая 2025

Ситуация в Украине на 16 мая 2025 года

Потери РФ на 16 мая 2025 года

личного состава / personnel ‒ около/ about 971690 (+1100) человек / persons,

танков / tanks ‒ 10825 (+13) ед,

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22546 (+32) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 27908 (+36) ед,

РСЗО / MLRS – 1385 (+1) ед,

средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 36123 (+123),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,

подлодки / submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48713 (+166) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 3892 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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