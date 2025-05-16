Анастасия Кожушко, редактор ленты
Карта боевых действий на 16 мая 2025 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Такие данные 16 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 16 мая 2025
Ситуация в Украине на 16 мая 2025 года
Потери РФ на 16 мая 2025 года
- личного состава / personnel ‒ около/ about 971690 (+1100) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 10825 (+13) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22546 (+32) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 27908 (+36) ед,
- РСЗО / MLRS – 1385 (+1) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 36123 (+123),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48713 (+166) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 3892 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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