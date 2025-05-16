РФ атаковала авто коммунальной службы в Купянске: есть погибшая и раненые
Во время утреннего обстрела Купянска Харьковской области погибли и пострадали работники местной коммунальной службы.
Обстрел Купянска 16 мая: что известно
Обстрел Купянска произошел около восьми утра 16 мая.
По предварительным данным, по городу в Харьковской области российские оккупанты ударили FPV-дроном.
Обстрелом поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.
55-летняя женщина погибла.
Еще четверо мужчин в возрасте 40, 49, 53 и 58 лет получили ранения.
Трех человек госпитализировали в больницу.
Напомним, что в Херсоне российские военные атаковали трех социальных работников городской военной администрации.
В момент атаки сотрудники как раз грузили гуманитарную помощь для обустройства простейших укрытий и пунктів незламності.
Раненого водителя служебного автомобиля смогут отвезти в больницу, только когда прекратится обстрел.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов