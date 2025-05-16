РФ атаковала авто коммунальной службы в Купянске: есть погибшая и раненые

Во время утреннего обстрела Купянска Харьковской области погибли и пострадали работники местной коммунальной службы.

Обстрел Купянска 16 мая: что известно

Обстрел Купянска произошел около восьми утра 16 мая.

По предварительным данным, по городу в Харьковской области российские оккупанты ударили FPV-дроном.

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Обстрелом поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

55-летняя женщина погибла.

Еще четверо мужчин в возрасте 40, 49, 53 и 58 лет получили ранения.

Трех человек госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Херсоне российские военные атаковали трех социальных работников городской военной администрации.

В момент атаки сотрудники как раз грузили гуманитарную помощь для обустройства простейших укрытий и пунктів незламності.

Раненого водителя служебного автомобиля смогут отвезти в больницу, только когда прекратится обстрел.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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