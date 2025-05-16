Рассматривает введение полного торгового эмбарго: ЕС готовит нокаутирующий санкционный удар против РФ

После того как РФ отказалась от 30-дневного прекращения огня на фронте, полное торговое эмбарго является одним из вариантов давления на Кремль.

Об этом пишет Politico.

Дипломаты считают, что после отказа президента РФ Владимира Путина от режима тишины лидеры Евросоюза (ЕС) и Британии ищут способы нанести “нокаутирующий удар” по экономике страны-агрессора.

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Как сообщает Politico, во время разработки соответствующего плана лидеры ЕС вдохновляются идеей республиканца Линдси Грэма, который предложил наложить 500% пошлин против российского экспорта. Потенциальные меры против Кремля могут включать тарифы на российский экспорт или же полное торговое эмбарго.

Несмотря на то, что Грэму вряд ли удастся получить поддержку со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе санкционных ограничений против РФ, сторонники Украины могут продвинуть собственный “мега-пакет” без участия США.

Напомним, что сегодня, 16 мая, страны ЕС и их соседи, в том числе Украина и Британия, собираются в Албании на шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в страну после завершения своего визита в Турцию.

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