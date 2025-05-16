Трехсторонние переговоры Украины с США и РФ состоятся в 12:30 — СМИ

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле запланированы две важные трехсторонние встречи с участием украинской делегации.

Переговоры в Стамбуле

По сообщению турецкого издания Anadolu, первая встреча между Украиной, США и Турцией должна начаться в 10:45.

Вторая – между Украиной, Россией и Турцией – запланирована на 12:30.

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Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин накануне подтвердил, что украинские представители прибыли в Стамбул 15 мая.

По его словам, окончательное решение об участии в переговорах будет принято по прибытии делегации.

В то же время российские государственные медиа, в частности агентство ТАСС, утверждают, что переговоры между РФ и Украиной состоятся 16 мая.

Представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что целью участия Москвы является “установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта”.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) указывают, что перед возможными переговорами в Стамбуле российские чиновники публично напоминают о так называемых Стамбульских протоколах 2022 года.

Условия этих протоколов включали требования, фактически приравнивавшиеся к капитуляции Украины и оставлявшие ее беззащитной перед потенциальной агрессией со стороны РФ.

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