Трехсторонние переговоры Украины с США и РФ состоятся в 12:30 — СМИ
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле запланированы две важные трехсторонние встречи с участием украинской делегации.
Переговоры в Стамбуле
По сообщению турецкого издания Anadolu, первая встреча между Украиной, США и Турцией должна начаться в 10:45.
Вторая – между Украиной, Россией и Турцией – запланирована на 12:30.
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин накануне подтвердил, что украинские представители прибыли в Стамбул 15 мая.
По его словам, окончательное решение об участии в переговорах будет принято по прибытии делегации.
В то же время российские государственные медиа, в частности агентство ТАСС, утверждают, что переговоры между РФ и Украиной состоятся 16 мая.
Представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что целью участия Москвы является “установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта”.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) указывают, что перед возможными переговорами в Стамбуле российские чиновники публично напоминают о так называемых Стамбульских протоколах 2022 года.
Условия этих протоколов включали требования, фактически приравнивавшиеся к капитуляции Украины и оставлявшие ее беззащитной перед потенциальной агрессией со стороны РФ.