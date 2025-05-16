Отключение воды в Житомире: когда не будет и какие причины

Коммунальное предприятие Житомирводоканал сообщило об отключении водоснабжения.

Какие причины и когда не будет воды в Житомире – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда не будет воды в Житомире: дата

Коммунальное предприятие Житомирводоканал приостанавливает подачу воды в городе из-за ремонтных и подготовительных работ.

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Отключение воды в Житомире ожидается 19 мая с 08:00 до 18:00.

Жителям советуют подготовить суточный запас воды на 19 мая, понедельник. А образовательным учреждениям – перейти на дистанционное обучение.

Почему будет отключение воды в Житомире

В КП Житомирводоканал сообщили, что в этот день будет выполнен ремонт обратного клапана насоса через который подается вода с насосной станции второго подъема непосредственно в город.

Этот элемент имеет критическое значение для стабильной работы водопроводной системы. Ведь он предотвращает обратное движение воды, предохраняя насосное оборудование от перегрузки и возможных поломок.

Неисправность клапана, который застрял в открытом или закрытом состоянии, может привести к гидроудару или даже серьезному отказу системы. Поэтому содержание обратного клапана в надлежащем техническом состоянии – залог бесперебойного водоснабжения.

Также 19 мая будут проводиться подготовительные мероприятия для замены изношенной части канализационного коллектора на улице Королева. Будет организован отвод стоков, чтобы безопасно отключить аварийный участок и выполнить его полную замену.

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