Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 16 мая: уничтожено 1100 оккупантов, 166 единиц автотехники и цистерн
Потери врага на 16 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 178-е сутки полномасштабной войны превысили 971 тыс.
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Потери РФ на 16 мая 2025 года
- личного состава – около 971 690 (+1 100);
- танков – 10 825 (+13);
- боевых бронированных машин – 22 546 (+32);
- артиллерийских систем – 27 908 (+36);
- реактивных систем залпового огня – 1 385 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 167 (+1);
- самолетов – 372;
- вертолетов – 336;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 36 123 (+123);
- крылатых ракет – 3 197;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 713 (+166);
- специальной техники – 3 892.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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