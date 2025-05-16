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Потери РФ на 16 мая: уничтожено 1100 оккупантов, 166 единиц автотехники и цистерн

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 16 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 178-е сутки полномасштабной войны превысили 971 тыс.

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Потери РФ на 16 мая 2025 года

  • личного состава – около 971 690 (+1 100);
  • танков – 10 825 (+13);
  • боевых бронированных машин – 22 546 (+32);
  • артиллерийских систем – 27 908 (+36);
  • реактивных систем залпового огня – 1 385 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 167 (+1);
  • самолетов – 372;
  • вертолетов – 336;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 36 123 (+123);
  • крылатых ракет – 3 197;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 713 (+166);
  • специальной техники – 3 892.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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