Взрывы в Днепре 16 мая: Воздушные силы предупреждали о БпЛА и ракете

16 мая взрывы в Днепре прозвучали во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВС Украины предупреждали о российском разведывательном дроне и ракете, которая летела в направлении Днепропетровщины.

Взрывы в Днепре 16 мая: что известно

В пятницу местные жители слышали взрывы в Днепре. В 13:25 Воздушные силы ВСУ сообщили, что над Днепропетровской областью заметили вражеский разведывательный беспилотник. Его могли использовать для наведения ударов.

— Привлечены средства по его сбиванию, — говорится в сообщении Воздушных сил.

В это же время появилась информация об угрозе удара баллистическими ракетами с востока, а также о ракете, которая двигалась в направлении Каменского.

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По состоянию на 13:40 местные власти не еще прокомментировали взрывы в Днепре.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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