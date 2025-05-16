Зеленский о встрече в Стамбуле: Подход РФ с 2022 года не изменился, нужно давление

Мир должен ввести жесткие санкции против банковского и энергетического секторов России, если переговоры в Стамбуле завершатся без результатов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский о санкциях против России

По словам Зеленского, россияне делают все возможное, чтобы переговорить переговоры в Стамбуле на постановочный и пустой процесс, как это уже происходило в 2022 году.

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Президент обратил внимание, что не Украина и западные лидеры срывают переговоры. Он утверждает, что россияне уже много лет заявляют о своей дипломатии, имитируя ее, поэтому не могут достичь никаких результатов сегодня.

— Мир должен отреагировать. Нужна сильная реакция, включая санкции против энергетического и банковского секторов России, — убежден Зеленский.

По его мнению, давление должно продолжать расти, пока РФ не будет готова сделать все реальные шаги для прекращения полномасштабной войны против Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал кремлевского диктатора предоставить отправленной в Турцию делегации реальные полномочия.

Глава государства заявил, что российская делегация, которая приехала в Стамбул, очень низкого уровня. Среди них нет людей, которые реально принимают решения в России. Несмотря на это, Зеленский отправил украинскую команду в Стамбул.

Он отметил, что приоритет Украины — это полное, безусловное и честное прекращение огня. И это должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать надежную основу для дипломатии прежде всего.

Зеленский напомнил, что вчера был готов к встрече с Путиным в Турции, чтобы обсудить важные вопросы, требующие немедленного решения. Однако Путин ни на что не согласился, обратил внимание президент.

Источник : Офис президента

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