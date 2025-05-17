Карта боевых действий на 17 мая 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений.
Такие данные 17 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 17 мая 2025
Ситуация в Украине на 17 мая 2025
На Харьковском направлении за сутки отбито пять штурмов врага в районах Волчанска, Строевки и Каменки.
На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодцы и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.
На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Екатериновки, Плещеевки и Новоспасского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.
На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Багатыря и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 17 мая 2025
- личного состава — около 972 600 (+910) человек;
- танков — 10 831 (+6);
- боевых бронированных машин — 22 553 (+7);
- артиллерийских систем — 27 942 (+34);
- РСЗВ — 1 386 (+1);
- средств ПВО — 1 167;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 278 (+155);
- крылатых ракет — 3 197;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 48 809 (+96);
- специальной техники — 3 892.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 179-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.