Карта боевых действий на 17 мая 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений.

Такие данные 17 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 17 мая 2025

Ситуация в Украине на 17 мая 2025

На Харьковском направлении за сутки отбито пять штурмов врага в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодцы и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Екатериновки, Плещеевки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Багатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 17 мая 2025

личного состава — около 972 600 (+910) человек;

танков — 10 831 (+6);

боевых бронированных машин — 22 553 (+7);

артиллерийских систем — 27 942 (+34);

РСЗВ — 1 386 (+1);

средств ПВО — 1 167;

самолетов — 372;

вертолетов — 336;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 278 (+155);

крылатых ракет — 3 197;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 48 809 (+96);

специальной техники — 3 892.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 179-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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