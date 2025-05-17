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Валентина Летяк, редактор ленты

Карта боевых действий на 17 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений.

Такие данные 17 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 17 мая 2025

Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025
Карта бойових дій на 17 травня 2025

Ситуация в Украине на 17 мая 2025

На Харьковском направлении за сутки отбито пять штурмов врага в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодцы и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Екатериновки, Плещеевки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Багатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 17 мая 2025

  • личного состава — около 972 600 (+910) человек;
  • танков — 10 831 (+6);
  • боевых бронированных машин — 22 553 (+7);
  • артиллерийских систем — 27 942 (+34);
  • РСЗВ — 1 386 (+1);
  • средств ПВО — 1 167;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 278 (+155);
  • крылатых ракет — 3 197;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 809 (+96);
  • специальной техники — 3 892.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 179-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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