Ночная атака Украины: РФ запустила 62 дрона – сколько сбила ПВО

В ночь на 17 мая российские оккупанты атаковали Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака на Украину 17 мая: результаты работы ПВО

Начиная с вечера 16 мая, РФ запускала беспилотники с разных направлений — Курска, Орла, Шаталово и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что к отражению атаки дронов привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

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По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 36 БпЛА на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

Еще шесть вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В то же время в результате ночной атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

В частности, уже утром 17 мая российские оккупанты обстреляли Белополье Сумской области – под удар попал рейсовый автобус, который направлялся в сторону Сум.

Погибли девять человек, ще семь ранены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 179-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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