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Россия требовала от Украины вывести войска в обмен на прекращение огня – СМИ

ЗСУ, військовий ЗСУ
Фото: УНИАН

Российская делегация на переговорах по миру в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, требовала от Украины вывести свои войска из четырех украинских регионов, прежде чем Москва согласится на прекращение огня.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Вероятно речь идет о территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Отмечается, что в Кремле отказались комментировать условия, выдвинутые Россией во время переговоров в пятницу.

Переговоры в Стамбуле

16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры украинской и российской делегации. Посредниками стали представители Турции и США.

В последний момент Россия потребовала, чтобы американская сторона не присутствовала на встрече. Переговоры длились всего один час и 40 минут и завершились договоренностью об обмене пленными 1000 на 1000.

СМИ сообщали, что во время переговоров в Стамбуле российская сторона выдвинула ряд “нереалистичных” условий.

В частности россияне заявили, что украинские военные должны покинуть территории, которые не были захвачены военным путем. Это, по словам источника, стало условием для установления режима тишины.

Кроме того, на переговорах Россия угрожала Украине оккупировать Харьковскую и Сумскую области, если Киев не согласится на это условие.

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Война в Украине, переговори, Росія, Стамбул, Украина
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