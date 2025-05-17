Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 17 мая: ликвидировано еще 910 оккупантов и более 30 артсистем
Потери РФ на 17 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 179-е сутки полномасштабной войны достигли 972 600 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 17 мая 2025
- личного состава — около 972 600 (+910) человек;
- танков — 10 831 (+6);
- боевых бронированных машин — 22 553 (+7);
- артиллерийских систем — 27 942 (+34);
- РСЗВ — 1 386 (+1);
- средств ПВО — 1 167;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 278 (+155);
- крылатых ракет — 3 197;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 48 809 (+96);
- специальной техники — 3 892.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 179-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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