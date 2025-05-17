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Потери РФ на 17 мая: ликвидировано еще 910 оккупантов и более 30 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 17 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 179-е сутки полномасштабной войны достигли 972 600 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 17 мая 2025

  • личного состава — около 972 600 (+910) человек;
  • танков — 10 831 (+6);
  • боевых бронированных машин — 22 553 (+7);
  • артиллерийских систем — 27 942 (+34);
  • РСЗВ — 1 386 (+1);
  • средств ПВО — 1 167;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 278 (+155);
  • крылатых ракет — 3 197;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 809 (+96);
  • специальной техники — 3 892.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 179-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
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