Зеленский об ударе по автобусу в Сумской области: РФ убила семью – отца, мать и дочь

Среди девяти человек, погибших в результате удара РФ по рейсовому автобусу в Белополье Сумской области, целая семья — отец, мать и дочь.

Об этом завил президент Владимир Зеленский после удара российского дрона по маршрутке, которая ехала на Сумы.

Обстрел автобуса в Белополье 17 мая: реакция Зеленского

— В больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают нужную помощь. К сожалению, есть погибшие — девять человек. Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким, — подчеркнул глава государства.

Сейчас смотрят

По его словам, это было сознательное убийство гражданских, поскольку россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят удар.

Зеленский вспомнил о вчерашних переговорах в Стамбуле, после которых у РФ была возможность прекратить огонь, однако она продолжает убивать.

— Надо давить на Россию, чтобы убийства прекратились. Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны, — отметил президент.

И в который раз заявил, что Украина ждет от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России.

Во время обстрела Сумской области утром 17 мая на выезде из Белополья российский дрон нанес удар по рейсовому автобусу, следовавшему в сторону Сум. Предварительно, это был Ланцет.

В результате удара погибли девять человек, еще семь ранены.

17-18 мая в Сумской области объявлены днями траура по погибшим.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.