Генштаб отреагировал на слова комбата 47 ОМБр на Курщине и пообещал решения

Командир батальона 47 отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин обвинил командование в «дебильных задачах» и неоправданной потере людей. В Генеральном штабе заявили, что рабочая группа изучит все обстоятельства.

Об этом говорится в комментарии Генштаба ВСУ.

Заявление командира подразделения 47 ОМБр

Так, накануне в своей публикации в Facebook Александр Ширшин написал, что дрожание командования бригады перед бестолковым генералитетом приводит только к провалам.

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— Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме провалов, ни к чему не приводит. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий. Политические игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям, — написал Александр Ширшин.

Он надеется, что в ближайшее время будет готов подробно рассказать некоторые моменты журналистам. Сам Ширшин написал рапорт с просьбой отстранить его от должности комбата.

47 механизированная бригада выполняет задачи на Курском направлении с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47 бригады в июле 2024 года.

Реакция Генштаба ВСУ

По распоряжению начальника Генштаба создали рабочую группу для детального изучения обстоятельств, изложенных в публикации Ширшина.

Отмечается, что отдельно проверят на целесообразность приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

Источник : Генштаб ВСУ

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