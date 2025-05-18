Генштаб отреагировал на слова комбата 47 ОМБр на Курщине и пообещал решения
Командир батальона 47 отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин обвинил командование в «дебильных задачах» и неоправданной потере людей. В Генеральном штабе заявили, что рабочая группа изучит все обстоятельства.
Об этом говорится в комментарии Генштаба ВСУ.
Заявление командира подразделения 47 ОМБр
Так, накануне в своей публикации в Facebook Александр Ширшин написал, что дрожание командования бригады перед бестолковым генералитетом приводит только к провалам.
— Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме провалов, ни к чему не приводит. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий. Политические игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям, — написал Александр Ширшин.
Он надеется, что в ближайшее время будет готов подробно рассказать некоторые моменты журналистам. Сам Ширшин написал рапорт с просьбой отстранить его от должности комбата.
47 механизированная бригада выполняет задачи на Курском направлении с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47 бригады в июле 2024 года.
Реакция Генштаба ВСУ
По распоряжению начальника Генштаба создали рабочую группу для детального изучения обстоятельств, изложенных в публикации Ширшина.
Отмечается, что отдельно проверят на целесообразность приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.