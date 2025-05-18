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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Келлог о мирном плане США: Первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня

Зеленський - Келлог
Фото: Getty Images

США разработали всеобъемлющий мирный план по завершению войны в Украине, состоящий из 22 пунктов.

США представили мирный план для Украины

Об этом сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

– В Стамбуле госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы представили сильный мирный план. По итогам лондонских встреч мы (США) разработали всеобъемлющий план по 22 пунктам, который является основой для мира, – написал Келлог в соцсети Х.

По его словам, главным и первым элементом этого документа является немедленное прекращение огня.

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Первый пункт – это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства уже сейчас, – заметил он.

США представили мирный план для Украины: первый шаг – немедленное прекращение огня Фото 1

Фото: Скриншот

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и Турции.

Украинскую делегацию, кроме главы ОП Андрея Ермака, представляли министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

От США участие в трехсторонних переговорах в Турции принимали государственный секретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак.

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Война в Украине, Кіт Келлог, План, США
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