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Марта Бондаренко, редактор ленты

Потери России на 18 мая: ВСУ уничтожили 1130 оккупантов и 38 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки наши Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 1130 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши военные уничтожили немало вражеской техники, а именно: 38 артиллерийских систем и 91 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

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Потери РФ в войне на 18 мая 2025 года

  • личного состава — около 973 730 (+1130) человек,
  • танков — 10 832 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 22 557 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 27 980 (+38) ед,
  • РСЗО — 1387 (+1) ед,
  • средств ПВО — 1167 ед,
  • самолетов — 372 ед,
  • вертолетов — 336 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 385 (+107) ед,
  • крылатых ракет — 3197 ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 900 (+91) ед,
  • специальной техники — 3892 ед.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1180-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Потери РФ
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