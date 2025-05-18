Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери России на 18 мая: ВСУ уничтожили 1130 оккупантов и 38 артсистем
За прошедшие сутки наши Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 1130 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, наши военные уничтожили немало вражеской техники, а именно: 38 артиллерийских систем и 91 единицу автомобильной техники и автоцистерн.
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Потери РФ в войне на 18 мая 2025 года
- личного состава — около 973 730 (+1130) человек,
- танков — 10 832 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22 557 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 27 980 (+38) ед,
- РСЗО — 1387 (+1) ед,
- средств ПВО — 1167 ед,
- самолетов — 372 ед,
- вертолетов — 336 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 385 (+107) ед,
- крылатых ракет — 3197 ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 48 900 (+91) ед,
- специальной техники — 3892 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1180-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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