Потери России на 18 мая: ВСУ уничтожили 1130 оккупантов и 38 артсистем

За прошедшие сутки наши Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 1130 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши военные уничтожили немало вражеской техники, а именно: 38 артиллерийских систем и 91 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

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личного состава — около 973 730 (+1130) человек,

танков — 10 832 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 22 557 (+4) ед,

артиллерийских систем — 27 980 (+38) ед,

РСЗО — 1387 (+1) ед,

средств ПВО — 1167 ед,

самолетов — 372 ед,

вертолетов — 336 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 385 (+107) ед,

крылатых ракет — 3197 ед,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 48 900 (+91) ед,

специальной техники — 3892 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1180-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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