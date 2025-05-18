Зеленский направил письмо Трампу с новыми предложениями сотрудничества – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором изложил новые инициативы по развитию сотрудничества между двумя странами в оборонно-промышленном и торговом направлениях.

Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству

Об этом сообщил Офис президента по итогам состоявшейся в воскресенье в Риме встречи главы государства с вице-президентом США Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио.

– Отдельное внимание – реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США, – говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, 30 апреля обе страны подписали межправительственное соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления на условиях 50/50.

Сейчас смотрят

Этот фонд будет сосредоточен на разработке и продаже критических материалов, а также развитии энергетической инфраструктуры, включая нефть и газ.

От Украины в проекте принимает участие Агентство государственно-частного партнерства при Минэкономики, а США – Международная финансовая корпорация развития (DFC).

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения 338-ю голосами. Первые законодательные изменения уже одобрены в первом чтении, а окончательное утверждение ожидается в начале июня.

13 мая ГЧП и DFC заключили договор о создании фонда, а также контракт с компанией-управителем.

Все соглашения вступают в силу 23 мая – на 10-й день после обнародования соответствующего закона. Тогда же ожидается получение официальной ноты от США по завершению внутренних процедур.

Украина внесет в фонд 50% начального капитала, который будет сформирован из доходов от новых и ранее неактивных лицензий на добычу полезных ископаемых.

Со своей стороны США могут причислить к своему вкладу объем оказанной военной помощи.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.