Цифровой учет военных: в ВСУ тестируют систему Импульс
В Вооруженных Силах Украины продолжается испытание цифровой системы Импульс, цель которой кардинально изменить подход к учету личного состава.
Система учета военных Импульс
Об этом сообщают в Минобороны Украины.
Над разработкой системы Импульс работало Министерство обороны совместно с Центром масштабирования технологических решений и Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ.
Первым подразделением, где начали тестирование новой системы, стал 3-й армейский корпус.
По словам разработчиков, именно эти военные стали первыми, кто на практике ощутил преимущества цифрового взаимодействия в больших формированиях.
– Третий армейский корпус – это яркий пример того, как военное подразделение может помочь таким же военным разработчикам. Мы получили невероятную обратную связь для развития системы, – рассказывает Роман, руководитель проекта Импульс от Центра масштабирования технологических решений ВСУ.
Основная идея Импульса – уменьшить бюрократическую нагрузку на командиров и штабных офицеров. Данные о личном составе, должностях, перемещении, звании и даже представлении рапортов теперь могут обрабатываться автоматически, без ручной работы или постоянных запросов в части.
Также система потенциально станет основой для расширения цифровых платформ, таких как Армия+, позволяющая военным подавать документы и запросы, а командованию – видеть актуальную информацию в реальном времени.
Напомним, Министерство обороны Украины создало управление космической политики, объединяющее государственные и частные компании, а также ученых для взаимодействия с украинскими военными.