Цифровой учет военных: в ВСУ тестируют систему Импульс

В Вооруженных Силах Украины продолжается испытание цифровой системы Импульс, цель которой кардинально изменить подход к учету личного состава.

Система учета военных Импульс

Об этом сообщают в Минобороны Украины.

Над разработкой системы Импульс работало Министерство обороны совместно с Центром масштабирования технологических решений и Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ.

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Первым подразделением, где начали тестирование новой системы, стал 3-й армейский корпус.

По словам разработчиков, именно эти военные стали первыми, кто на практике ощутил преимущества цифрового взаимодействия в больших формированиях.

– Третий армейский корпус – это яркий пример того, как военное подразделение может помочь таким же военным разработчикам. Мы получили невероятную обратную связь для развития системы, – рассказывает Роман, руководитель проекта Импульс от Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

Основная идея Импульса – уменьшить бюрократическую нагрузку на командиров и штабных офицеров. Данные о личном составе, должностях, перемещении, звании и даже представлении рапортов теперь могут обрабатываться автоматически, без ручной работы или постоянных запросов в части.

Также система потенциально станет основой для расширения цифровых платформ, таких как Армия+, позволяющая военным подавать документы и запросы, а командованию – видеть актуальную информацию в реальном времени.

Напомним, Министерство обороны Украины создало управление космической политики, объединяющее государственные и частные компании, а также ученых для взаимодействия с украинскими военными.

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