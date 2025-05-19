РФ атаковала Украину 112 дронами: сколько БпЛА обезвредила ПВО

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 112 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 23:00 18 мая.

С тех пор из российских Брянска, Курска, Шаталово, Орла и Миллерово оккупанты запустили 112 дронов.

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Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 76 БпЛА на Востоке, Севере и Центре страны.

41 дрон был сбит огневыми средствами поражения.

Еще 35 были локационно утрачены или подавлены средствами РЭБ (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасчина и Кировоградщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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