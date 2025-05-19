Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Украину 112 дронами: сколько БпЛА обезвредила ПВО

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 112 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 23:00 18 мая.

С тех пор из российских Брянска, Курска, Шаталово, Орла и Миллерово оккупанты запустили 112 дронов.

Сейчас смотрят

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 76 БпЛА на Востоке, Севере и Центре страны.

41 дрон был сбит огневыми средствами поражения.

Еще 35 были локационно утрачены или подавлены средствами РЭБ (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасчина и Кировоградщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Новости ночи 19 мая: обстрел Украины, результаты выборов в Румынии и Польше
Головне за ніч 19 травня 2025

Источник: Воздушные силы ВСУ
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, ВСУ, Повітряні сили України, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь