Новости ночи 19 мая: обстрел Украины, результаты выборов в Румынии и Польше
В ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину дронами.
В частности, неоднократно гремели взрывы в Черкассах.
Тем временем стали известны результаты второго тура президентских выборов в Румынии и первого тура – в Польше.
Больше о главных событиях ночи и утра 19 мая читайте в подборке Фактов ICTV.
- Атака дронами
- Взрывы в Черкассах
- Никушор Дан победил на выборах президента Румынии
- Навроцкий и Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
- Трамп проведет переговоры с Путиным, затем – с Зеленским и партнерами по НАТО
- У Байдена обнаружили агрессивную форму рака
Атака дронами
Атака дронами началась около полуночи 19 мая и продолжалась до пяти утра.
Группы вражеских дронов залетели в воздушное пространство Украины в Харьковской и Сумской областях.
Вскоре запущенные россиянами беспилотники Воздушные силы ВСУ зафиксировали восточнее Запорожья, а также в восточной части Днепропетровщины.
Об отбое угрозы ударных БпЛА украинские защитники сообщили в пять утра.
О результатах работы защитников неба станет известно после обобщения данных.
Взрывы в Черкассах
Взрывы в Черкассах начали раздаваться ориентировочно в 03:20 19 мая.
К четырем утра местные насчитали не менее пяти взрывов.
В областной военной в 05:05 только объявили об отбое воздушной тревоги.
Больше комментариев в ОВА пока не предоставляли.
Никушор Дан победил на выборах президента Румынии
Прозападный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии.
Он опередил ультраправого кандидата Джорджа Симиона.
С исторической победой на президентских выборах в Румынии Никушора Дана уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что для Украины как соседа и друга важно иметь надежного партнера в лице Румынии.
По мнению Владимира Зеленского, работая вместе, Украина и Румыния могут укрепить свои страны и Европу.
Навроцкий и Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
После подсчета 69,1% бюллетеней во второй тур выборов президента Польши, который должен состояться 1 июня, выходит кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость, глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (сейчас имеет 31,2% голосов).
За президентское кресло 1 июня поборется также кандидат от проправительственной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский (его промежуточный результат – 29,3%).
Трамп проведет переговоры с Путиным, затем – с Зеленским и партнерами по НАТО
Сегодня, 19 мая, в 17:00 по киевскому времени президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
Затем у Дональда Трампа будут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а дальше вместе с Владимиром Зеленским пообщается с партнерами по НАТО.
Дональд Трамп надеется, что 19 мая станет продуктивным днем, в частности, удастся договориться о прекращении огня.
У Байдена обнаружили агрессивную форму рака
У бывшего президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты с метастазами в костную систему.
По данным врачей, диагностированный рак является гормонозависимым, поэтому его можно эффективно контролировать.
Сейчас Джо Байден вместе с семьей и врачами обсуждает варианты лечения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.