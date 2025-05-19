Новости ночи 19 мая: обстрел Украины, результаты выборов в Румынии и Польше

В ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину дронами.

В частности, неоднократно гремели взрывы в Черкассах.

Тем временем стали известны результаты второго тура президентских выборов в Румынии и первого тура – ​​в Польше.

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Больше о главных событиях ночи и утра 19 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Атака дронами

Атака дронами началась около полуночи 19 мая и продолжалась до пяти утра.

Группы вражеских дронов залетели в воздушное пространство Украины в Харьковской и Сумской областях.

Вскоре запущенные россиянами беспилотники Воздушные силы ВСУ зафиксировали восточнее Запорожья, а также в восточной части Днепропетровщины.

Об отбое угрозы ударных БпЛА украинские защитники сообщили в пять утра.

О результатах работы защитников неба станет известно после обобщения данных.

Взрывы в Черкассах

Взрывы в Черкассах начали раздаваться ориентировочно в 03:20 19 мая.

К четырем утра местные насчитали не менее пяти взрывов.

В областной военной в 05:05 только объявили об отбое воздушной тревоги.

Больше комментариев в ОВА пока не предоставляли.

Никушор Дан победил на выборах президента Румынии

Прозападный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии.

Он опередил ультраправого кандидата Джорджа Симиона.

С исторической победой на президентских выборах в Румынии Никушора Дана уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что для Украины как соседа и друга важно иметь надежного партнера в лице Румынии.

По мнению Владимира Зеленского, работая вместе, Украина и Румыния могут укрепить свои страны и Европу.

Навроцкий и Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши

После подсчета 69,1% бюллетеней во второй тур выборов президента Польши, который должен состояться 1 июня, выходит кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость, глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (сейчас имеет 31,2% голосов).

За президентское кресло 1 июня поборется также кандидат от проправительственной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский (его промежуточный результат – 29,3%).

Трамп проведет переговоры с Путиным, затем – с Зеленским и партнерами по НАТО

Сегодня, 19 мая, в 17:00 по киевскому времени президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Затем у Дональда Трампа будут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а дальше вместе с Владимиром Зеленским пообщается с партнерами по НАТО.

Дональд Трамп надеется, что 19 мая станет продуктивным днем, в частности, удастся договориться о прекращении огня.

У Байдена обнаружили агрессивную форму рака

У бывшего президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты с метастазами в костную систему.

По данным врачей, диагностированный рак является гормонозависимым, поэтому его можно эффективно контролировать.

Сейчас Джо Байден вместе с семьей и врачами обсуждает варианты лечения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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