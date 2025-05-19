Развешивают флаги и призывают детей доносить на взрослых: партизаны о пропаганде РФ на ВОТ

Во временно оккупированных Мелитополе и Черниговке Запорожской области россияне развернули новую волну пропаганды.

Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

В Запорожской области оккупанты усиливают пропаганду

Активисты Гражданской силы начали фиксировать рост пропагандистской активности во временно оккупированных городах. В частности, в Мелитополе и Черниговке становится все больше агитационных материалов — плакатов, муралов и флагов.

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Особенно много флагов Единой России. Их вывешивают на центральной улице и административных зданиях.

Кроме того, в школах и детских садах враг начал активнее навязывать детям пропаганду, прославляя российскую оккупационную власть.

— В учебных заведениях детям рассказывают об “ужасных террористических группах”, среди которых называют и Атеш. Детей призывают ненавидеть партизанское движение и сообщать оккупационной полиции о любых подозрениях на причастность взрослых знакомых к сопротивлению, — говорится в сообщении партизанского движения.

Так, россияне пытаются, так сказать, перевоспитать местное население, особенно детей.

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