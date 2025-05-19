Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
Вікторія Васьковська, редактор сайта

Развешивают флаги и призывают детей доносить на взрослых: партизаны о пропаганде РФ на ВОТ

РФ усилила пропаганду на ВОТ Запорожской области, пытаясь перевоспитать местных жителей: партизаны

Во временно оккупированных Мелитополе и Черниговке Запорожской области россияне развернули новую волну пропаганды.

Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

В Запорожской области оккупанты усиливают пропаганду

Активисты Гражданской силы начали фиксировать рост пропагандистской активности во временно оккупированных городах. В частности, в Мелитополе и Черниговке становится все больше агитационных материалов — плакатов, муралов и флагов.

Сейчас смотрят

Особенно много флагов Единой России. Их вывешивают на центральной улице и административных зданиях.

пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області
Фото: Атеш
пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області
Фото: Атеш
пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області
Фото: Атеш
пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області
Фото: Атеш
пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області
пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області
пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області
пропаганда РФ на ТОТ Запорозької області

Кроме того, в школах и детских садах враг начал активнее навязывать детям пропаганду, прославляя российскую оккупационную власть.

— В учебных заведениях детям рассказывают об “ужасных террористических группах”, среди которых называют и Атеш. Детей призывают ненавидеть партизанское движение и сообщать оккупационной полиции о любых подозрениях на причастность взрослых знакомых к сопротивлению, — говорится в сообщении партизанского движения.

Так, россияне пытаются, так сказать, перевоспитать местное население, особенно детей.

Читайте также
Россия готовила аннексию Крыма через культуру, зарплаты и пропаганду — Павленко
Крим

Война в Украине, Запорожская область, партизани, Пропаганда, Российская пропаганда, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь