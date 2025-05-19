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В РФ могут планировать изменения в конституцию, чтобы Путин мог править пожизненно — ЦПД

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Российские чиновники начали готовить население к очередному изменению конституции РФ, которая, вероятно, еще больше усилит полномочия нелегитимного президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

— Как отметил вице-спикер российской Госдумы и член путинской партии Единая Россия Петр Толстой, последние изменения в конституцию РФ, которые “обнулили” предыдущие четыре каденции Путина и позволили ему баллотироваться на выборах 2024 года, не являются окончательными, поскольку после начала так называемой СВО “многое изменилось”. По словам Толстого, новые изменения в конституцию РФ будут “гораздо более существенными”, чем предыдущие, — говорится в сообщении.

ЦПД о нелегитимных выборах в РФ

В ЦПД отметили, что выборы президента РФ в 2024 году прошли в том числе и на временно захваченных территориях Украины, поэтому голосование и “избранное лицо” являются нелегитимными.

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— И хотя действующая конституция РФ позволяет Путину баллотироваться в президенты на шестой срок в 2030 году и делает его власть почти неограниченной, похоже, что Путин планирует оформить себе еще больше полномочий и возможность править пожизненно, — отметили в ЦПД.

К слову, в ЦПД сообщили, что после отказа Путина от переговоров Кремль начал новую информационную кампанию.

Вибори в Росії, Владимир Путин, Конституция
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