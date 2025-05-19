Взрывы в Крыму: оккупанты хвастаются сбиванием БпЛА, очевидцы говорят о прилетах

Ночные взрывы в Крыму 19 мая якобы стали следствием дроновой атаки.

Взрывы в Крыму 19 мая: что известно

Взрывы в Крыму 19 мая раздавались преимущественно с полуночи до часу ночи.

Наиболее громко было в Джанкойском и Красногвардейском районах временно оккупированного полуострова.

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В Министерстве обороны РФ уже заявили, будто приземлили над Крымом 26 дронов.

Еще восемь якобы ликвидировали над Брянской областью и один – над Белгородской областью РФ.

Несмотря на сообщения об успешном отражении атаки, очевидцы утверждают, что без прилетов не обошлось.

Больше деталей пока нет.

Напомним, что после взрывов в Крыму 16 мая в российском оборонном ведомстве также сообщали о 43 сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря и 21 – над временно оккупированным Крымом.

Однако в сети в то время уже активно обсуждали возгорание складов боеприпасов 126 бригады береговой обороны Черноморского флота России в Перевальном.

Детонацию на вражеских складах вскоре подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Факт попадания ударных дронов Службы безопасности Украины по складам боеприпасов 126 бригады береговой обороны РФ возле Перевального подтвердил и источник Фактов ICTV в силовом ведомстве.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Крымский ветер, Минобороны РФ

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