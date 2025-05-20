Лидеров Европы озадачил результат разговора Трампа и Путина: Axios сообщило детали

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом согласился на переговоры с Украиной, однако США не будут участвовать в них. Кроме того, Трамп пока отказался от идеи введения санкций против РФ.

Об этом сообщили изданию Axios два источника, которые участвовали в разговоре, и третий источник, информированный о нем.

— Я думаю, что что-то должно произойти. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им (европейцам, — Ред.) придется продолжать. Опять же, это была европейская ситуация, и она должна остаться европейской, — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете через несколько часов после своих звонков.

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Разговор Трампа и Путина: о чем говорили

Перед разговором с Путиным Трамп и Зеленский имели короткий телефонный звонок в понедельник утром. Тогда Трамп спросил украинского президента, что он должен сказать Путину. Зеленский попросил потребовать от РФ немедленного прекращения огня, пригрозить новыми санкциями и не предлагать никаких уступок Путину без консультаций с Украиной, говорят источники.

Когда разговор с Путиным закончился, Трамп снова позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

Дональд Трамп сообщил, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня. Один из источников сообщил, что на несколько секунд воцарилась озадаченная тишина. Зеленский отметил, что Путин и раньше соглашался на переговоры.

Европейские лидеры спросили о возможности введения санкций США против России, но Трамп ответил, что не считает это хорошей идеей, и думает, что Путин хочет заключить сделку.

Премьер Италии Джорджия Мелони спросила Трампа, почему не может быть прекращения огня по крайней мере на две недели до начала переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц поинтересовался, на какие уступки готова пойти Россия, сообщают источники Axios.

Трамп ответил, что Путин представит «мирное соглашение» со своими условиями прекращения огня и окончания войны. Трамп попросил Путина представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не отвергнут сразу, отмечает источник.

Зеленский сказал, что предыдущие раунды переговоров с Путиным ничего не дали, и диктатор не сдвинется с места, если Трамп не будет давить на него.

По словам источников, европейские лидеры были удивлены тем, что Трамп оказался относительно доволен услышанным от Путина и представил это как новое развитие событий, хотя российский президент, похоже, совсем не изменил своей позиции.

Переговоры РФ и Украины

Дональд Трамп заявил группе европейских лидеров, что Россия и Украина должны провести двусторонние прямые переговоры без каких-либо посредников. В то же время Мелони и Мерц считают, что США и европейские страны должны присоединиться к переговорам.

— Кто-то должен быть судьей, — сказала Мелони.

А Мерц предложил провести переговоры с участием всех присутствующих сторон. Трамп предложил Ватикан как место проведения переговоров.

Источник : Axios

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